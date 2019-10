OCP Africa et l’ITFC se joignent pour accroître les revenus des agriculteurs africains

L’OCP Africa et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) ont signé un mémorandum d’entente portant sur le financement stratégique, l’innovation et les mesures de renforcement des capacités agricoles.Signé par le Directeur Général d’OCP Africa, Karim Lotfi Senhadji, et le Directeur Général de ITFC, Hani Salem Sonbol, cet accord a pour but d’accroître les rendements de la production et d’augmenter les revenus des agriculteurs africains, indique lundi dans un communiqué conjoint.

Ce protocole d’accord prévoit de renforcer la collaboration entre l’ITFC et OCP Africa dans différents domaines, notamment, la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, les analyses de sols et les conseils de fertilisation pour contribuer à l’augmentation des rendements agricoles, le soutien à l’innovation et la transformation digitalisée de l’agriculture, le renforcement des capacités et soutien aux jeunes pour un développement durable et inclusif, précise le communiqué.

Cité par le communiqué, M. Sonbol, a affirmé que cette coopération avec OCP Africa est en totale conformité avec le mandat de l’ITFC d’aide au développement des chaînes de valeur stratégiques dans les pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Pour sa part, M. Senhadji a souligné que « le petit exploitant agricole est au cœur de la stratégie d’OCP Africa pour soutenir la transition d’une agriculture de subsistance vers une agro-industrie moderne et durable », ajoutant que « notre objectif est de contribuer au renforcement des écosystèmes agricoles du continent afin de permettre aux agriculteurs africains de prospérer ».

« L’accord avec l’ITFC appuiera nos efforts de formation des agriculteurs sur les meilleures pratiques agricoles, d’analyse des sols pour des recommandations précises sur les engrais, de facilitation de l’accès au financement et d’amélioration de l’accès aux marchés », a-t-il dit.

Par ailleurs, L’ITFC et OCP Africa lanceront ensemble une nouvelle campagne du « OCP School Lab » au Sénégal, un programme novateur visant à accroître les rendements et les revenus des petits exploitants agricoles sur des récoltes stratégiques permettant la mise en place de sessions de formation interactives avec des démonstrations sur les bonnes pratiques agricoles et diffusion de vidéos illustrées dans les dialectes locaux pour un plus fort impact, fait savoir le communiqué.

Le programme offre également un laboratoire mobile pour faire des analyses des sols à l’aide des dernières innovations (rayons infrarouges, Data et machines informatisées) et une formation sur les besoins du sol et recommandations d’engrais.

Selon la même source, l’ITFC a fourni un appui important pour contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. En 2018, les approbations de financement du commerce pour le secteur de l’alimentation et de l’agriculture se sont élevées à 749,6 millions de dollars US, représentant 14,4% du portefeuille total de financement du commerce, soit une augmentation de 71% par rapport à l’année précédente. L’Afrique subsaharienne représente 50% du financement du secteur de l’alimentation et de l’agriculture octroyé par ITFC en 2018.

Basée au Maroc, OCP Africa est une filiale du Groupe OCP (OCPAfrica.com), leader mondial sur le marché du phosphate et de ses dérivés, et bénéficie de la longue expérience du groupe dans le domaine. OCP Africa a été créée en 2016 et travaille main dans la main avec les fermiers afin de contribuer à libérer durablement l’immense potentiel agricole du continent.

L’ITFC est un membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a pour vocation de faire progresser le commerce entre les Pays Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), permettant en définitive de contribuer à son objectif prioritaire visant à améliorer les conditions socio-économiques des populations a travers le monde.