Notre-Dame: les réactions d’effroi et de solidarité affluent du monde entier

« Symbole de la France », une catastrophe « terrible à voir », des « scènes déchirantes »: de Berlin, Londres, Washington et d’autres capitales, du Vatican ou de Jérusalem, les réactions se sont multipliées lundi soir après l’incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.

– ALLEMAGNE.

« Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal. Notre-Dame est un symbole de la France et de notre culture européenne. Nous sommes avec nos pensées avec les amis français », a tweeté le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffen Seibert.

– ETATS-UNIS.

« C’est si terrible d’assister à ce gigantesque incendie à Notre-Dame de Paris », a tweeté le président Donald Trump, alors que l’incendie ne faisait que commencer. « Il faut agir vite », a-t-il ajouté, conseillant le recours à des « bombardiers d’eau ». Plus tard, à la tribune d’une réunion politique, il a estimé que la cathédrale était « l’un des grands trésors du monde ». « C’est au-delà des pays, c’est au-delà de tout », a-t-il poursuivi.

« Notre-Dame est l’un des grands trésors du monde, et nous pensons au peuple de France dans ce moment douloureux », a de son côté tweeté l’ex-président Barack Obama. « C’est dans notre nature d’être en deuil quand nous perdons notre histoire – mais c’est aussi dans notre nature de reconstruire pour demain, aussi solide que nous le pouvons ».

« Etant à Paris ce (lundi) soir, mon coeur souffre avec le peuple de France », a tweeté son épouse Michelle. « Mais je sais que Notre-Dame nous émerveillera de nouveau ».

– GRANDE-BRETAGNE

La Première ministre Theresa May a adressé ses « pensées à la population française » et « aux services d’urgence qui combattent le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame ».

« Londres est dans la tristesse avec Paris aujourd’hui, et dans l’amitié toujours. #NotreDame », a tweeté le maire de Londres Sadiq Khan.

– VATICAN

« Le Saint-Siège a appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la chrétienté, en France et dans le monde », a réagi le Vatican, exprimant sa « proximité » avec les catholiques français et les Parisiens.

« Nous exprimons notre solidarité avec l’Eglise de France en cette période de semaine sainte et nous souhaitons le meilleur à cette église ainsi qu’à ses fidèles », a de son côté déclaré l’Eglise catholique de Terre sainte dans un communiqué diffusé à Jérusalem.

– BELGIQUE

« #NotreDamedeParis en feu, une immense émotion, Victor Hugo, une part de l’Histoire de France, de l’Europe. Mes pensées et mon soutien pour nos Amis français. @EmmanuelMacron #paris #france », a écrit le Premier ministre belge Charles Michel.

– UNESCO

L’organisation se tient aux « côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable », a tweeté la directrice générale, l’ancienne ministre française de la Culture Audrey Azoulay.

– UNION EUROPEENNE.

« Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l’émotion de la nation française qui est aussi la nôtre », a écrit le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker dans un communiqué en français.

« Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. Nous sommes tous avec Paris aujourd’hui », a écrit de son côté Donald Tusk, président du Conseil européen, sur son compte Twitter.

– ONU

Le secrétaire général Antonio Guterres, s’est déclaré « horrifié par les images de l’incendie ». Dans un tweet, l’ex-Premier ministre portugais ajoute que ses « pensées vont au peuple et au gouvernement français ».

– ESPAGNE

« L’incendie à Notre-Dame est une catastrophe pour la France. Et pour l’Espagne et l’Europe. Les flammes détruisent 850 ans de notre histoire, de notre architecture, peinture, sculpture. Ce sera difficile à oublier. La France peut compter sur nous pour retrouver la grandeur de son héritage », a tweeté le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

– ITALIE

C’est « un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens », a tweeté, en français, le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

« Incendie terrifiant à la cathédrale Notre-Dame. Une pensée pour le peuple de Paris. De l’Italie toute notre proximité et toute l’aide que nous pourrons donner », a écrit de son côté le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini.

« Rome embrasse Paris », a tweeté, également en français la maire de Rome Virginia Raggi. « Les Romains sont aux côtés des citoyens parisiens. Une pensée pour tous les Français », a-t-elle ajouté.

– PORTUGAL

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a écrit à son homologue français pour regretter l’incendie d’un « symbole important de l’imaginaire collectif », qu’il a qualifié de « tragédie française, européenne et mondiale ».

– POLOGNE

« Une tragédie pour les gens croyants, une catastrophe pour la culture et l’art mondiaux », a écrit le président Andrzej Duda sur son compte Twitter.

– GRECE

« Ce n’est pas qu’une catastrophe nationale pour la France, mais aussi pour l’Europe et le patrimoine mondial. Emmanuel Macron nous sommes à tes côtés », a tweeté le Premier ministre Alexis Tsipras.

« Athènes suit avec une grande douleur l’incendie de Notre-Dame », a tweeté le maire d’Athènes Georgios Kaminis.

– TURQUIE

« La destruction de ce chef-d’œuvre architectural appartenant au Patrimoine mondial est une catastrophe pour l’humanité entière », a tweeté le chef de la diplomatie Mevlüt Cavusoglu.

– ISRAEL

« Solidarité la plus profonde avec la France et la nation française après le terrible incendie à Notre-Dame, un symbole mondial de civilisation », a écrit le ministre des Affaires étrangères Israel Katz.

– CANADA

« Cela nous brise le cœur de voir la cathédrale Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Nous pensons à nos amis français », a tweeté le Premier ministre Justin Trudeau.

– AUTRICHE

« Images choquantes de Paris. Un emblème, un patrimoine culturel de l’humanité et un des plus beaux ouvrages d’art de l’histoire de France, Notre-Dame est en flammes », a écrit le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

– EMIRATS

« Très attristés par le terrible incendie qui détruit la grande cathédrale Notre-Dame. Un monument sacré important pour la France et au-delà. Une terrible catastrophe », a tweeté le ministre des Affaires étrangères Anwar Gargash.

– EGYPTE

Le Caire a suivi « avec tristesse et regret » l’incendie de Notre-Dame, qui est une « partie du patrimoine mondial », selon le ministère des Affaires étrangères.

– VENEZUELA

« Nous savons que le peuple français, toujours à l’avant-garde de la culture mondiale, se remettra de cette tragédie », a tweeté l’opposant et président autoproclamé Juan Guaido.

– BRESIL

« Au nom des Brésiliens, je manifeste ma profonde tristesse après le terrible incendie qui a dévasté un des plus grands symboles de la culture et de la spiritualité chrétienne et occidentale, la cathédrale Notre-Dame de Paris », a tweeté le président Jair Bolsonaro.

Neymar, la star brésilienne du PSG, a tweeté « Priez pour la France » avec un croquis où l’on voit le bossu Quasimodo étreindre avec tristesse un modèle réduit de la cathédrale.

