Normalisation : le SOAC a accrédité 20 laboratoires en Côte d’Ivoire

Le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) a accrédité 37 laboratoires, dont 20 basés en Côte d’Ivoire, opérant dans les domaines de la biologie médicale, de l’étalonnage, des analyses et essais et deux organismes de certification.Ces données ont été révélées, ce mardi 31 janvier 2023, par le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Dr Souleymane Diarrassouba, lord d’un atelier virtuel de haut niveau des pouvoirs publics sur les enjeux des activités de la normalisation pour l’économie nationale.

Cet atelier a été organisé conjointement par le Réseau normalisation et Francophonie (RNF) et Côte d’Ivoire Normalisation (CODINORM) en collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

M. Souleymane Diarrassouba a fait savoir que le gouvernement ivoirien a également mené des actions pour renforcer l’infrastructure nationale de la qualité en facilitant l’opérationnalisation de l’Organisme Régional d’Accréditation dénommé SOAC.

Il a relevé qu’aujourd’hui, le commerce mondial sans cesse globalisé, avec notamment la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires et la libéralisation des échanges, impose aux produits et services le respect des exigences réglementaires en vue de leur accès aux marchés internationaux.

Dans ce contexte, la normalisation, de par sa vocation à définir les spécifications techniques des produits, des procédés et des services, est devenue un enjeu stratégique pour tous les pays puisqu’elle permet aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et d’augmenter la valeur ajoutée de leurs produits.

La normalisation constitue, par ailleurs, l’un des socles essentiels du commerce intra-africain dans le contexte actuel marqué par l’entrée en vigueur de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf), dont l’objectif est de constituer un marché unique pour l’ensemble des 55 États de l’Union Africaine de plus de 1,3 milliard de consommateurs.

Les défis liés à la normalisation pour une participation plus active au libre-échange régional et au-delà, au commerce mondial sont nombreux et requièrent que des actions ciblées soient menées, avec le concours de tous les acteurs et partenaires au développement.

Le gouvernement ivoirien, conscient des enjeux de la Normalisation pour notre pays, a engagé des réformes pour renforcer le cadre juridique et réglementaire du pays en matière de normalisation et de Promotion de la Qualité.

L’Etat de Côte d’Ivoire a adopté en 2013 une loi relative à la normalisation et à la promotion de la qualité, qui a permis notamment la mise en place du Comité Ivoirien de Normalisation, en abrégé CIN et l’adoption d’un décret relatif aux normes d’application obligatoire.

Mme Claire Deronzier, représentante du ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) et vice-présidente de la Commission économique de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a salué cet atelier.