Nigéria: le Procureur général suspendu pour violation du Code de conduite

Le tribunal de l’éthique professionnelle du Nigéria (CCT) a reconnu coupable, jeudi, le Procureur général, Walter Onnoghen et l’a suspendu pour 10 ans au cours desquels il ne pourra exercer aucune fonction publique.Le président du tribunal, M. Danladi Umar a déclaré qu’Onnoghen est coupable des six chefs d’inculpation, dont fausse déclaration de patrimoine. Il a également demandé qu’Onnoghen soit démis de ses fonctions de Procureur général et de président du Bureau de l’éthique et de la déontologie (CCB).

M. Danladi a conclu que le gouvernement fédéral a présenté suffisamment de preuves qu’Onnoghen avait enfreint le Code de conduite de la fonction publique et que toutes les sommes trouvées dans son compte seraient saisies et rendues au trésor fédéral.

Onnoghen faisait l’objet de poursuites suite à une pétition lancée contre lui par une organisation de la société civile, l’Initiative de lutte contre la corruption.