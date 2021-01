Nigeria : Buhari nomme de nouveaux chefs de l’armée

Le président nigérian, Muhammadu Buhari a finalement cédé à la pression publique et nommé de nouveaux hommes à la tête des services de sécurité du pays.Le Conseiller spécial du Président nigérian pour les médias et la communication, M. Femi Adesina, a, dans une déclaration, donné les noms des nouveaux chefs. Il s’agit du Major général Leo Irabor comme chef d’état-major des armées ; le Major général I. Attahiru comme chef d’état-major de l’Armée de terre ; le contre-amiral A.Z. Gambo au poste de chef d’état-major de la Marine et le Vice-marshal d’aviation, I.O. Amao en tant que chef d’état-major de l’Armée de l’air.

« Le président Muhammadu Buhari a accepté la démission immédiate des précédents chefs des armées et leur retrait du service.»

« Ces derniers sont le Chef d’état-major de la Défense, le Général Abayomi Olonisakin ; le Chef d’état-major de l’armée de terre, le Lieutenant général Tukur Buratai ; le Chef d’état-major de la Marine, le Vice-amiral Ibok Ekwe Ibas et le Chef d’état-major de l’Armée de l’air, le Maréchal d’aviation, Sadique Abubakar.»

« Le Président Buhari remercie les chefs de service sortants pour ce qu’il appelle leurs « énormes réalisations dans nos efforts visant à instaurer une paix durable dans notre cher pays », en leur souhaitant bonne chance dans leurs efforts futurs, indique le communiqué.

Selon le même communiqué, le Président Buhari a félicité les nouveaux chefs et les a exhortés à être loyaux et dévoués dans l’exercice de leurs responsabilités.

Certains éminents Nigérians, ainsi que le Parti démocratique populaire (PDP, opposition) avaient demandé le remplacement des chefs militaires qui avaient été nommés en 2015 pour injecter du sang neuf dans le système, suite à l’aggravation de la situation sécuritaire dans le pays.