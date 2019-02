Niger : Sept gardes tués dans une attaque à Diffa

Sept morts et six blessés par balles, c’est le bilan établi par le ministère de l’Intérieur, suite à une attaque menée vendredi contre une position de la Garde nationale de Chétimari Wangou (25 km à l’Ouest de Diffa), par des éléments de Boko Haram, lourdement armés.Selon le communiqué, dont APA s’est procuré une copie, les individus en question ont débarqué aux environs de 18 heures (à la tombée de la nuit), à bord de véhicules, dont un blindé. Cependant à l’issue des combats acharnés, les éléments de la garde nationale ont pu les repousser.

Au terme des combats, le bilan établi fait état de sept morts et six blessés par balles côté FDS et plusieurs morts et blessés emportés, un mort laissé sur place tandis que huit assaillants étaient capturés.

Un important lot de matériels a été récupéré par les FDS notamment, trois véhicules montés de mitrailleuses de 12/7mm, trois fusils AK47 et des centaines de munitions, tous calibres confondus.

Cette attaque, intervient à peine 72 heures après celle perpétrée sur le marché hebdomadaire de Bagagi, situé dans la région de Dosso, à près de 300km de Niamey.

Attaque menée en pleine journée qui a essentiellement visé, là aussi, des éléments des FDS et qui s’est soldée par la mort de deux gendarme et d’un civile se trouvant à proximité de leur position.