Niger : plusieurs militaires tués dans une attaque

L’armée nigérienne a subi de lourdes pertes lors d’attaques jihadistes dans le sud-ouest du pays.La région de Tillabéri renoue avec les attaques jihadistes. Cette fois, c’est l’armée nigérienne qui perd plusieurs membres lors d’une opération de ravitaillement dans le département de Torodi, proche du Burkina Faso.

Selon le ministre de la Défense nigérienne, les soldats ont été « pris dans une embuscade » tendue par des « groupes armées terroristes » samedi dans la matinée vers 10 heures. Au moment d’évacuer les blessés, ils tombent sur un « engin explosif improvisé » dissimulé par les assaillants.

Le bilan est lourd, quinze soldats ont péri, en plus de sept blessés et six portés disparus selon le communiqué du gouvernement parvenu lundi à APA.

La région de Tillabéri est souvent prise pour cible par les groupes jihadistes. L’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaïda) opèrent dans cette zone en ciblant souvent des civils.

Entre dimanche 25 juillet et mercredi 28 juillet dernier, pas moins de 33 villageois ont été tués au nord près de la frontière malienne dans deux attaques distinctes.

Cette recrudescence des agressions dans cette zone dite des « trois frontières » entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, avait poussé le défunt président tchadien Idriss Deby Itno à déployer en février dernier, 1200 soldats dans le cadre de la force multinationale anti-djihadiste du « G5 Sahel ». Cette dernière regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.