Niger : l’explosion du camion-citerne a fait 58 morts (média)

Le Premier ministre du Niger, Brigi Rafini, accompagné des ministres de l’Intérieur et de la Santé publique, s’est rendu lundi au quartier Aéroport de Niamey où l’explosion d’un camion-citerne a fait tôt le matin 58 morts, selon le dernier bilan de cette tragédie publié par RFI.Ainsi aux 55 morts annoncés dans un premier temps sont venus s’ajouter trois autres qui ont succombé à leurs blessures, peu après leur évacuation à l’hôpital où le Premier ministre s’est également rendu pour visiter la trentaine de blessés générés par cet accident.

Quatre voitures et 52 motos ont également calcinées dans ce drame survenu aux environs de 3h du matin. Tout est parti de l’explosion d’un camion-citerne qui s’était renversé au quartier Aéroport de Niamey et autour duquel des jeunes s’étaient rassemblés pour siphonner à l’aide de gobelets et de bidons l’essence s’échappant du véhicule.