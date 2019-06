Niger : la musique au service de la lutte contre les mariages précoces

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance utilise la musique et les arts comme un puissant outil de lutte contre le fléau des mariages précoces au Niger.Touché par le sort des jeunes filles forcées à se marier précocement, l’agence onusienne s’est associée au producteur international de musique, Moon Boots et à la chanteuse Black Gatsby pour produire un vidéoclip décrivant l’impact de cette pratique sur les fillettes.

Selon l’UNICEF, le Niger a le taux le plus élevé de mariages précoces au monde. On estime que trois jeunes nigériennes sur quatre sont mariées avant l’âge de 18 ans, contre une sur quatre avant l’âge de 15 ans dans les autres pays de l’Afrique de l’ouest.

Félicité Tchibindat, Représentante de l’UNICEF au Niger, note que la musique et les arts sont des outils puissants « pour sensibiliser le monde entier au fait qu’il est possible de mettre fin au mariage des enfants ».

« Quand une fille est mariée dès son enfance, ses droits fondamentaux sont violés. Mettre fin au mariage des enfants est au cœur des activités de l’UNICEF au Niger », a déclaré Mme Tchibindat.

Cependant, réalisant que la lutte contre les mariages d’enfants devait être un effort collectif, l’UNICEF a décidé de s’associer à des artistes et d’autres parties prenantes dans sa recherche de « nouvelles alliances pour lutter contre la persistance des mariages d’enfants », selon Tchibindat.

Intitulée « Power », la vidéo met également en exergue les vertus de la scolarisation des filles.

« Nous devons investir dans des alternatives positives au mariage des enfants ; et l’une des meilleures alternatives positives pour les filles est leur éducation », a ajouté Tchibindat.

Comme dans beaucoup d’autres pays africains, le mariage des enfants persiste au Niger, en raison de multiples facteurs, tels que la pauvreté, le faible niveau d’éducation et les normes sociales auxquelles les familles se sentent contraintes de se conformer.

Puisque des normes de genre inégales accordent une valeur beaucoup plus grande aux garçons et aux hommes qu’aux filles et aux femmes, les filles sont parfois considérées comme des passifs de la famille et sont donc mariées.

Le gouvernement nigérien a consenti des efforts considérables ces dernières années pour créer un environnement favorable aux enfants, notamment en élaborant un plan d’action national multisectoriel visant à mettre fin au mariage des enfants et en promulguant un décret visant à protéger les filles scolarisées, afin de garantir aux enfants l’accès à l’éducation.

« En tant qu’artiste, mon espoir est de créer une musique qui puisse avoir un impact et contribuer au changement, de quelle que manière que ce soit, qu’elle soit grande ou petite. Je suis tellement reconnaissant que +Power+ ait inspiré la famille de l’UNICEF à partager ce message important et puissant, nous aidant tous à être plus conscients des problèmes auxquels d’autres sont confrontés dans le monde », a déclaré Black Gatsby.

Le clip a été tourné dans le désert d’Agadez, au Niger, et a été produit en partenariat avec UNICEF Niger, Moon Boots et Black Gatsby et réalisé par Rooftop Productions (Afrique du Sud).

Il sera promu sur les canaux mondiaux de l’UNICEF à travers le monde le 1er juillet 2019.