Neuf morts dans un accident de la route au Cameroun

Au moins 9 passagers d’un autobus ont trouvé la mort dans un accident de la circulation, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans la localité camerounaise de Ngwei 2, située à quelque 150 kilomètres de Yaoundé, a appris APA de sources concordantes.Le drame, dans lequel 8 blessés graves ont également été enregistrés, a eu lieu à la suite du choc d’un car d’une agence de transport interurbain venant de la métropole économique, Douala, avec une semi-remorque roulant en sens inverse.

Dans un communiqué y relatif, le préfet du département de la Sanaga Maritime, Fritz Dikosso-Seme, précise que les morts, dont aucun d’entre eux n’a pas encore être identifiés, «sont tellement mutilés qu’ils ne peuvent être conservés et nécessitent une inhumation immédiate».

Selon de récentes données du ministère des Transports, les accidents de la route font annuellement, et en moyenne, 1200 décès et des dégâts matériels estimés à plus de 100 milliards FCfa, leur cause étant généralement attribuée à l’excès de vitesse, aux dépassements hasardeux, à l’état des véhicules ainsi qu’à l’ébriété ou la fatigue des conducteurs.