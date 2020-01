N’Djamena Ziloul forme les filles aux premiers secours

La séance de formation a été dirigée par un formateur venu d’Egypte, le Dr Abdel-Ati Almanayi.

L’association Ziloul Arch a organisé mardi au centre Wenak Labs à N’Djamena, une formation sur les premiers secours, avec la participation d’une soixantaine de filles des différents lycées de la ville de N’Djamena et de centres d’enseignement coranique.

L’évènement a eu lieu en présence d’un formateur venu d’Egypte, Dr. Abdel-Ati Almanayi. Il est spécialiste en matière de la santé.

L’objectif de cette formation est de permettre aux bénéficiaires d’intervenir dans les cas d’urgence pour porter secours en cas de nécessité, avant l’évacuation sanitaire. De nombreux conseils et orientations ont été fournis aux participantes.

Ziloul Arch a pour but d’enseigner aux femmes musulmanes le saint Coran et la sunna du prophète, de contribuer à la culture et de la civilisation islamique dans la vie quotidienne ; de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entres les musulmans ; de participer aux manifestations culturelles et religieuses ; de promouvoir la cohabitation pacifique entre le tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.