N’Djamena : L’année 2022 a été particulièrement difficile (Ali Haroun)

Apres 20 mois à la tête de la commune de la ville de N’Djamena, nous avions passé le témoin à une nouvelle équipe ce 16 janvier 2023.

La continuité du service public est un principe cardinal de l’administration, pour ce faire après vingt mois comme édile de la cité Capitale, nous avions passé le témoin à un nouvel exécutif c’est à la faveur d’un Conseil Extraordinaire du Conseil municipal tenu ce 16 janvier 2023 à l’Hôtel de Ville, faut-il le rappeler j’ai eu l’honneur et le privilège de gérer notre ville trois fois.

A cette occasion, je voudrais remercier très chaleureusement les plus Hautes Autorités de la République, en premier rang desquelles Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno, Président de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat pour avoir appuyé de manière continue toutes nos actions durant notre mandat, soutien sans lequel beaucoup de nos actions n’aient pas lieu, surtout que nous avions pris les rênes de la Commune dans une situation exceptionnelle, marquée par la disparition du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno le 20 avril 2021, date de notre prise de fonction.

Mes remerciements s’adressent au Gouvernement, à l’ensemble de mes collaborateurs, et au personnel communal, qui ont fait montre de disponibilité à matérialiser notre programme, ces remerciements vont également à nos partenaires techniques et financiers, les associations de la société civile ainsi que la population N’Djamenoise qui ont cru à nous et ont soutenu nos actions.

Pour rappel, la ville de N’Djamena, construite sur une cuvette, fait face à diverses problématiques et non de moindres, notamment son extension exponentielle, sa démographie galopante et les aléas liés au climat, surtout les inondations pluviales et fluviales. L’année 2022 a été particulièrement difficile pour nous tous, avec les vagues des déplacés causés par celles-ci. Il faut à l’avenir très tôt mettre en place des programmes et projets innovants pour contrer ces fléaux, pour ce faire le Gouvernement, les partenaires ainsi que l’ensemble de la population puissent mettre la main dans la pâte pour y faire face.

La Commune de la Ville de N’Djaména, que nous quittons avec le sentiment d’un devoir accompli, celui d’un Maire qui quitte ses fonctions sans arriérés de salaire, bien que l’effectif du personnel est pléthorique, plus de 2000 agents et de l’autre côté des revenus très faibles, nous avions avec l’aide de Dieu pu maintenir le cap.

Outre cela, nous avions durant notre mandat immortalisé 37 de nos compatriotes disparus ayant marqué la vie de la nation de leur vivant, à la faveur de la Réconciliation nationale. Ces compatriotes dont des boulevards et avenues portent désormais leurs noms sont honorés à titre posthume par des cérémonies solennelles.

Il y a certes beaucoup de choses à faire, des défis de taille à relever, surtout l’enlèvement des ordures (1700 tonnes par jour), le reprofilage des rues, le colmatage des nids de poule, le curage des caniveaux et bien d’autres actions à faire.

La ville attend des investissements colossaux, à l’exemple du lancement du Projet d’aménagement du canal des jardiniers (PACAJ) qui touche le 3e, 5e et 6e arrondissement, dont les travaux commencent bientôt, financé à hauteur de plus de 7 milliards de Fcfa, par l’AFD, le Projet Intégré de Lutte contre les Inondations et la Resilience Urbaine (PILIER) d’un montant de 150 millions de dollar, un financement de la Banque Mondiale, et bien d’autres qui pourront aidé à changer notre ville.

Dans le cadre de la sensibilisation de la masse, nous avions mis sur pied une radio communale appelée, Écho de la Commune qui émet sur 90.3 MHZ, et doté en matériel roulant et de travail nos services municipaux, qu’il faut pérenniser, et dans le cadre de la Coopération Décentralisée une Assemblée Générale de l’Association des Villes et Collectivités d’Afrique Centrale (AVCAC), est prévue pour le mois de février 2023.

Nous quittons, moi et mon équipe la Commune, mais demeurons citoyens de la Ville, nous nous félicitons des bons rapports que nous avions eu avec tous et toutes, tout en espérant voir les meilleurs pour nos concitoyens.

Pour finir, je voudrais une fois de plus rendre un hommage mérité à toute la population de N’Djamena, et lui demande de garder le même élan avec les nouveaux responsables de la Commune.

Les hommes passent mais les institutions restent. Que des beaux projets pour N’Djamena!

A bientôt !