N’Djaména abritera le Centre régional de santé animale de la CEEAC

Ndordji Nazer, le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et de la Diaspora et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) ont signé, lundi à N’Djaména, un accord d’opérationnalisation du Centre régional de santé animale.Le bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à N’Djaména, dans un communiqué transmis à APA, a précisé que ce centre « facilitera la gouvernance vétérinaire en matière de calendrier vaccinal, de système d’alerte rapide afin d’améliorer la surveillance épidémiologique dans la sous-région ».

De son côté, Ndordji Nazer a déclaré que « l’opérationnalisation du Centre de santé animale participera à la préservation, au développement du cheptel et au contrôle des mouvements inter-Etats ».

Poursuivant, M. Nazer a fait noter que grâce au centre, « la circulation des médicaments, des denrées animales et des vaccins se fera de façon coordonnée ».

Pour sa part, Ahmad Allami, l’ambassadeur de la CEEAC au Tchad, a fait savoir que la création du Centre de santé animale intervient dans le cadre de la restructuration de la CEEAC pour l’atteinte des objectifs que sont « le renforcement des investissements publics dans le secteur rural, la création d’emplois ainsi que la gouvernance vétérinaire ».