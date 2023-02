N’Djamena abrite le 6ème Sommet extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel

Les travaux du 6ème Sommet extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel se tiennent ce lundi 20 février 2023 à N’Djamena, capitale du Tchad.

Les chefs d’Etats du G5 Sahel sont arrivés au Tchad le dimanche 19 février 2023. Ils vont échanger ce jour dans le cadre du 6ème Sommet extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel. Les participants sont entre autres, les dirigeants du Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et du Tchad. Ces quatre pays sont impliqués dans la lutte contre les menaces transnationales. Notamment, le terrorisme, la criminalité organisée et l’immigration clandestine dans la région du Sahel.

Les chefs d’Etat présents à n4Djamena sont respectivement, les présidents nigérien, Mohamed Bazoum et mauritanien et Mohamed Ould el Ghazouani . Le Burkina Faso est représenté par, son ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Colonel-Major Kassoum Coulibaly.