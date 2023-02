N’Djamena abrite la deuxième édition du salon des investissements et porteurs de projets

La deuxième édition du salon international des investisseurs et porteurs de projets se tient du 6 au 10 février 2023, au palais des Arts et de la Culture de N’Djamena, capitale du Tchad.

Placé sous le thème « investir au Tchad », le salon des investissements et porteurs de projets est un rendez-vous entrepreneurial qui sert de cadre d’échanges et de travail entre jeunes innovateurs et porteurs de projets. Des participants de profils différents prennent part à ces assises. On y trouve, les acteurs clés du secteur privé tchadien, les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, les chefs d’entreprises, les porteurs de projets, les experts et cabinets d’études, les startupers.

L’Objectif principal de ce salon est la mise en relation des petites, moyennes et grandes entreprises/industries en vue d’une synergie d’actions entre les parties prenantes pour contribuer à la croissance de l’économie tchadienne.

Au cours des travaux du 7 février sur le sous-thème : « Climat des Affaires au Tchad : État des lieux et perspectives », quelques défis auxquels sont confrontés le climat des affaires au Tchad ont été déplorés. Les panélistes ont décrié, la corruption, l’insécurité, l’instabilité politique, la non implication du secteur privé dans la prise des décisions, et le manque d’accompagnement des Petites et Moyennes entreprises, entre autres.

Le salon international des investisseurs et porteurs de projets, une initiative de la Confédération générale des Petites et Moyennes entreprises du Tchad (CGPME) en partenariat avec l’Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE).