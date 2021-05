Namibie : du pétrole exploré dans le désert du Kalahari

Une entreprise canadienne a commencé ses activités de forage sur ce qu’on qualifie d’une découverte énorme de pétrole dans le désert du Kalahari, en Namibie, a appris APA mercredi.Le fondateur de ReconAfrica, Craig Steinke, a déclaré que la société basée à Vancouver forait une série de puits d’essai stratigraphiques pour prouver qu’il existe un système pétrolier actif dans la région qui s’étend du nord-est de la Namibie au nord-ouest du Botswana.

« Nous pensons réellement qu’il s’agit d’une ressource potentiellement très importante qui aidera à industrialiser le pays », a ajouté Steinke.

La société a estimé que les premières données indiquaient l’existence de plus de 100 milliards de barils de pétrole et de gaz dans la région, des ressources qui ont un rapport favorable, comparées aux réserves avérées de pétrole d’autres grands acteurs mondiaux.

Toutefois, cette importante découverte devrait provoquer un tollé parmi les organisations environnementales et culturelles car, la zone ciblée abrite deux sites du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unie pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et trois parcs nationaux.

Parmi ces sites figurent le delta de l’Okavango et les collines de Tsodilo.