Museveni et Tshisékédi en négociations commerciales

Le président ougandais Yoweri Museveni et son homologue de la RDC, Félix Tshisékédi ont convenu, lundi à Kampala, de développer les échanges commerciaux et de renforcer les liens entre les deux pays voisins.Au cours de la rencontre, Museveni a souligné que la prospérité dans cette ère moderne vient du monde des affaires. “L’Afrique importe tellement d’autres pays. Nous devrions arrêter cette hémorragie et augmenter notre production. Cela créera plus d’emplois pour nos jeunes, générera des taxes pour le gouvernement, qui à son tour fournira des services tels que des routes, des écoles et des hôpitaux”, a déclaré le dirigeant ougandais.

Il a déclaré que la RDC et l’Ouganda ont signé une série d’accords bilatéraux, mais ont surtout insisté sur la nécessité d’améliorer les relations commerciales.

Le président Félix Tshisékédi, qui séjourne en Ouganda dans le cadre d’une visite d’Etat de deux jours, a expliqué à son hôte qu’il consulte les anciens de la région pour voir comment son pays pouvait passer d’une zone de conflit à un havre de coopération économique.

“J’admire vos connaissances sur l’histoire de cette région. C’est pourquoi je suis venu chez vous et je suis d’accord avec vous pour dire que nous devons nous engager davantage dans le commerce que dans les conflits. Je suis heureux que la ZLECAF soit mis en place pour promouvoir le commerce et rapprocher nos pays à travers la coopération. Malheureusement, certaines régions de mon pays sont toujours en conflit”, a-t-il déclaré.

Tshisékédi a ajouté qu’il souhaite également une consultation sur l’élimination des forces négatives dans la région, par la réconciliation et le rapatriement, afin qu’elles puissent vivre en paix en tant que peuple.

Lors d’une conférence de presse conjointe à la Présidence (State House) à Entebbe, les deux dirigeants se sont également engagés à collaborer dans l’exécution de plusieurs projets communs destinés à faciliter le commerce, le bien-être social et la sécurité dans la région. Parmi les projets, figure la construction de routes entre l’Ouganda et les villes de Goma, Buni et Béni en RDC.

Il s’agit de la deuxième visite de M. Tshisékédi en Ouganda depuis son élection à la présidence de la RDC en 2018.