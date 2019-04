Mulukuku Dj enflamme le public au Femua 12 avec des sélections de Arafat Dj

L’artiste ivoirien Mulukuku Dj, un adepte du Coupé décalé, a égayé vendredi soir le public abidjanais à un concert du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua 12) avec des sélections de Arafat Dj et plusieurs rythmes, derrière un plateau de mixage.Ses casques à l’oreille, Mulukuku mixte les sons sur la platine et les balance au public, qui reprend les termes du chant de Arafat Dj, dans une énergie époustouflante, amplifiant l’écho dans l’enceinte de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), espace abritant la scène.

Auteur de plusieurs titres, Mulukuku Dj, a laissé ses chansons, faisant montre de ses talents de Disc Jockey. Avec une mixture de sons reggae, d’Extra Musica, de chansons Zouglou, un rythme local très prisé, il a soulevé la foule venue communier avec leurs idoles.

Il n’a pas manqué de lancer le son de Ariel Sheney, un artiste ivoirien du Coupé décalé dont le dernier titre intitulé « Amina » cartonne actuellement. Arafat Dj a d’ailleurs appelé son « filleul » pour le féliciter pour son clip, qu’il a fortement apprécié.

Arafat ne participe pas à cette édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), le plus grand festival porté par un groupe d’artistes sur le continent africain.

Soutenu par des danseuses qu’il a surnommé Ronaldo, Messie et Drogba, des noms de stars mondiales du football, Mulukuku a fait un tabac cette soirée et arraché la sympathie de l’assistance avec ces artistes très agiles.

Plusieurs autres artistes ont animé le plateau artistique, entre autres, Allah Thérèse la doyenne de la musique tradi-moderne ivoirienne, la diva malienne de la musique Manding Oumou Sangaré, Claire Bahi, Yvan Buravan (Rwanda, lauréat du Prix RFI 2018) et Mani Bella (Cameroun) .

Révélé au public ivoirien en 2001, grâce à la magie des platines, Mulukuku Dj totalise aujourd’hui 18 ans de carrière. Dieu, dira-t-il, est au cœur de son succès. L’artiste se félicite toutefois de porter deux casquettes celle de chanteur et de Dj.

Évoluer dans sa carrière d’artiste chanteur est pour lui une ambition légitime. Mulukuku prépare son prochain album qui devrait être intitulé « El Duro », qui signifie le dur en Espagnole, un titre émanant de toutes les étapes qu’il a eues à « franchir et à surmonter comme stress, tristesse ».

« Genre et développement » est le thème pour cette 12è édition du FEMUA qui se déroule du 23 au 28 avril 2019 à Abidjan et à Gagnoa (Centre-Ouest ). Le plateau artistique est animé par huit chanteuses et huit chanteurs, symbole de la parité.