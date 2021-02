Mozambique : une subvention de la Bad pour le changement climatique

La Banque africaine de développement (Bad) a approuvé une subvention de 600.000 dollars américains pour aider à la mise en œuvre de projets de résilience au changement climatique dans la province du Zambèze au Mozambique, a annoncé la banque.Le représentant résident de la Bad au Mozambique, Pietro Toigo, a déclaré que la subvention était fournie par le Fonds africain pour le changement climatique, soutenu par la banque.

« Ce projet vise à contribuer à l’identification de modèles de résilience climatique au niveau communautaire, qui sont nécessaires pour nourrir le Mozambique », a déclaré M. Toigo dans un communiqué jeudi.

Il a indiqué que le projet vise à améliorer les moyens de subsistance des populations de dix communautés rurales et vulnérables vivant dans les zones côtières et marines de la province de Zambezia en promouvant un système intégré d’agriculture, d’agroforesterie, de pisciculture et d’apiculture.

Entre autres choses, le projet formerait les femmes et les jeunes à mettre en œuvre des initiatives « à faible émission de carbone et de récupération des écosystèmes dégradés », a déclaré M. Toigo.

Cette subvention s’inscrit dans le contexte d’une récente augmentation du nombre de situations d’urgence liées au changement climatique au Mozambique.

Parmi celles-ci, on compte au moins trois tempêtes tropicales qui ont frappé ce pays d’Afrique du Sud-est depuis le début de l’année.