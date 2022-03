Mozambique : le président Nyusi limoge six de ses ministres

Le président Filipe Nyusi a limogé le ministre des finances du Mozambique et cinq autres ministres, a annoncé son bureau dans un bref communiqué mercredi soir.Selon le communiqué, les ministres qui ont été relevés de leurs fonctions sont le ministre des Finances et de l’économie Adriano Maleiane et le ministre des Ressources minérales et de l’énergie Ernesto Tonela.

Les autres ministres écartés du Cabinet sont ceux chargés de la Pêche, des travaux publics, du logement et des ressources en eau.

Le communiqué n’a pas donné la raison pour laquelle les ministres ont été écartés du Cabinet et n’a pas annoncé leurs remplaçants.

Il s’agit du deuxième remaniement ministériel depuis novembre dernier, lorsque Nyusi a remplacé les ministres de la Défense et de l’Intérieur.