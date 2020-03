Moundou : Nérolel Ndoukolé suspendu de sa fonction

Accusée de détournement des fonds, le maire de la commune de Moundou, Nérolel Ndoukolé a été suspendu le 02 mars 2020, par l’inspection Général d’Etat (IGE) au cours d’une mission.

L’inspection Général d’Etat lui demande de verser la somme de 2, 4 milliards de franc CFA dans un délai n’excédant pas dix jours. Les faits ont été rapportés par le gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yacoub, au cours d’une réunion avec les forces vives de la province le 17 mars 2020. Il était question au cours de ladite rencontre, de faire le bilan les activités de la circonscription et se pencher sur les difficultés auxquelles la province serait confrontée.

Etaient présents à la réunion, le gouverneur, les conseillers communaux, le personnel de la mairie, et les chefs de quartiers. Du fait de la crise que traverse la mairie de Moundou depuis plus de deux ans, le personnel ne perçoit pas de salaires, et la ville est confrontée aux problèmes d’insalubrités et du manque d’électricité. Aussi certains employés auraient été victimes de licenciements abusifs.

C’est pour trouver des solutions à ces problèmes que le gouverneur a convoqué cette réunion.