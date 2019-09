Moula : le nouveau préfet prend fonction

Le tout premier préfet du département de la Moula, Abderamane Issa Doukarda, a été installé officiellement lundi 16 septembre 2019.

La cérémonie d’installation s’est déroulée à la place publique de Dembo en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la localité et de ses environs. C’est le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahamout Mahamat Kayar, qui a installé le nouveau préfet dans ses fonctions.

« Vous êtes le reprenant de l’État et vous devez donc veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en faisant régner la paix et la quiétude dans votre circonscription. Je ne doute point de vos compétences puisque ayant servi deux fois comme sous-préfet, votre expérience me rassure », a indiqué le secrétaire général de la province du Mandoul au nouveau préfet, après la lecture du décret de nomination.

Le département de la Moula a pour chef-lieu Dembo, sous-préfecture de Dembo. Il compte quatre cantons. Ce département abrite un camp de réfugiés venus de la République centrafricaine.