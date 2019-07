Mondialito 2019: un mois de foot pour occuper «sainement» les jeunes à Abidjan

La 13ème édition du tournoi de football des minimes (U15, 50 Kg) dénommé Mondialito a été officiellement lancée samedi, au stade « Awaley» de Yopougon-Saguidiba Bloc Célibataire (ouest d’Abidjan) par le parrain Zoro Marc André, ex-international ivoirien.En présence de l’icône du football ivoirien, Alain Gouaméné et de Diabaté Abdoulaye (Agent de joueur), l’ex-défenseur des Eléphants a été séduit par l’organisation de cette journée inaugurale bénie par le Père Eric Yapoby, représentant le Curé de la Paroisse Saint Mathias de Yopougon, Thierry Michel Mobio .

« C’est tout simplement un succès. Je tire mon chapeau au Président Jean-Claude Djakus et à tous ses collaborateurs. Je crois que ce tournoi est une référence. Je suis honoré d’en être le parrain. Je me ferai fort de venir suivre beaucoup de matches avant la finale» a confié M.Zoro.

Awaley Organisation pilotée de mains de maître par le journaliste sportif Jean-Claude Djakus et son sponsor StarTimes ont mis les petits plats dans les grands pour faire passer de bonnes vacances aux jeunes pousses :

« Ce sont les vacances scolaires. Il faut mettre cette période à profit pour occuper sainement les enfants, en majorité des élèves. Mondialito leur offre, également, l’occasion de s’exprimer », s’est réjoui Mme Lucy Chen, Directrice commerciale et marketing de ce média chinois basé en Côte d’Ivoire.

Après le lancement ponctué, samedi, par des animations artistiques et deux matches de gala entre, d’une part deux équipes féminines venues de la commune d’Abobo (Nord d’Abidjan) et d’autre part, entre Futures Etoiles (champion sortant) et Sol d’Abobo (1ère équipe inscrite), la compétition a démarré dimanche pour prendre fin le 7 septembre prochain.

Ainsi, dans la poule A, Apafac a battu Treich Foot (2-1) quand Arc-en-ciel prenait le meilleur sur l’Académie Bakayoko Abass (4-3) dans la poule B.