Mondial U20 : le Sénégal bat la Colombie et se qualifie au second tour

L’équipe nationale U20 du Sénégal a validé son ticket pour le second tour de la Coupe du monde de cette catégorie après avoir battu, ce dimanche en Pologne, la Colombie sur le score de deux buts à zéro en match comptant pour la deuxième journée du groupe A.Youssouph Dabo, le sélectionneur du Sénégal a opté pour le bloc bas lors de cette rencontre décisive, laissant la possession du ballon à l’adversaire. La Colombie se crée ainsi la première occasion sur un corner. Monté aux avant-postes, le défenseur central Andres Reyes, d’une tête puissante, bat Dialy Kobaly Ndiaye. Mais le gardien sénégalais est suppléé sur sa ligne de but par le défenseur Moussa Ndiaye qui repousse le danger (11èmemn).

Les Lionceaux réagissent par l’intermédiaire d’Ibrahima Niane. A la réception d’un centre de Dion Lopy, l’ailier du FC Metz amortit le cuir de la poitrine et enchaîne avec une frappe qui s’envole (16èmemn). Quelques instants plus tard, l’ancien attaquant de Génération Foot, bien servi par Alpha Richard Dionkou, ouvre le score sur une magnifique tête. Sa joie sera de courte durée car le but est refusé par l’arbitre anglais Michael Oliver pour une position de hors-jeu (21èmemn).

La confiance aidant, le Sénégal finit par pousser la défense colombienne à la faute. Se faisant oublier au second poteau sur un centre, Ibrahima Niane contrôle la balle de la poitrine et enclenche une reprise. Le latéral Arroyo, voulant contrer la tentative de l’ailier sénégalais, commet une faute dans la surface de réparation (32èmemn).

Avec l’aide de l’Assistance vidéo à l’arbitrage (Var), l’arbitre désigne le point de pénalty. Chargé d’exécuter la sentence, Niane ne tremble pas et prend à contre-pied le portier colombien (1-0, 34èmemn). La mi-temps intervient sur ce score d’un but à zéro en faveur du Sénégal.

A la reprise, les Lionceaux contrôlent, autant que faire se peut, les assauts de la Colombie qui, par tous les moyens, cherce à effacer l’ardoise. Peu en réussite, Amadou Sagna, qui a signé un hat-trick jeudi dernier face à Tahiti, cède sa place à Ousseynou Niang.

Le véloce attaquant de Diambars ne tarde pas à se mettre en valeur. Entreprenant sur son couloir, Ousseynou Niang fait la différence sur son vis-à-vis et adresse une passe à Ibrahima Niane. La tête à bout portant de l’enfant de Mbour est repoussée par le dernier rempart de la Colombie (80èmemn).

Ousseynou Niang, encore lui, à la réception d’une déviation de la tête du pivot Youssouph Badji, provoque la faute, dans la surface de réparation, du défenseur Andres Reyes. L’arbitre siffle à nouveau un pénalty pour le Sénégal (83èmemn). Le milieu défensif Dion Lopy le convertit en but avec beaucoup de sang-froid (2-0, 85èmemn).

Le Sénégal fait le break. La Colombie jette sans succès ses dernières forces dans la bataille. Cette deuxième victoire des Lionceaux, en autant de rencontres, leur ouvre les portes du second tour. Pour son dernier match en phase de groupes, le Sénégal fera face, mercredi prochain à 18h30 GMT, à la Pologne, pays hôte.