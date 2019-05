Mondial U20: le Mali se relance après sa victoire sur l’Arabie Saoudite

Les Aiglons du Mali ont battu, mardi soir, l’Arabie Saoudite (4-3) au bout d’un match épique comptant pour la 2e journée du Mondial des moins de 20 ans (U20).À la fin de première période, le Mali était mené par 2 buts à 1. C’est en deuxième période que les jeunes maliens sonneront la révolte pour parvenir au score finale de 4 buts à 3 face à des Saoudiens qui n’ont pas lâché prise jusqu’aux derniers instants du match.

Grâce à cette victoire, le Mali, champion d’Afrique en titre des U20 se relance dans la poule E pour une qualification au prochain tour du mondial de cette catégorie qui se joue en Pologne.

Avec 4 points et une différence de but de plus 1, le Mali est deuxième du groupe, derrière la France qui a 6 points. Le Mali jouera son troisième match de poule contre la France.