Mondial U20: le Mali se qualifie pour les 8èmes de finale malgré une défaite face à la France

Les Aiglons du Mali, champions d’Afrique en titre des moins de 20 ans (U20) se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de la coupe du monde de cette catégorie, Pologne 2019, malgré leur défaite face à la France buts (3-2).En match comptant pour la troisième journée de la poule E, les deux équipes se sont découvertes très rapidement. On a assisté à un jeu très ouvert.

Ainsi la France a-t-elle pris l’avantage en marquant 1 but à la 12ème minute de jeu. L’égalisation malienne est réussie deux minutes plus tard par l’entremise de Sékou Koita.

La mi-temps intervient sur ce score de parité 1-1. A la deuxième période, la France s’est montrée plus dangereuse et a marqué le deuxième but sur penalty, avant de réussir le 3ème.

En toute fin de rencontre, le Mali réduit le score en inscrivant son deuxième but.

Le Mali sort de cette phase des poules avec 1 victoire, 1 nul et une défaite et totalise 4 points. Il termine deuxième de la poule E, derrière la France et devant le Panama.

Le Mali et le Panama sont tous les deux à 4 points, mais les jeunes maliens ont une meilleure différence de but: 0 contre -1 au Panama.