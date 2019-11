Mondial U17 : le Sénégal s’incline devant le Japon (0-1)

L’équipe nationale U17 du Sénégal a été battue sur le score d’un but à zéro par celle du Japon, samedi soir au Brésil, dans un match comptant pour la troisième et dernière journée de la Coupe du monde de la catégorie.Jun Nashikawa a signé l’unique but de la partie. Le technique milieu offensif, entré en cours de match, a remporté son duel face au gardien Pape Ibrahima Dione en glissant la balle dans un trou de souris (0-1, 83e mn).

L’entraîneur des Lionceaux Malick Daf, ayant déjà validé son ticket pour les huitièmes de finale grâce aux succès contre les Etats-Unis (1-4) et les Pays-Bas (3-1), n’a pas aligné son équipe-type afin d’éviter que certains de ses poulains ne soient suspendus pour cumul de cartons.

Faute d’automatismes, le Sénégal ne s’est créé aucune occasion significative en 90 minutes de jeu. Tout le contraire des Japonais qui ont manqué d’adresse dans le dernier geste. Un tir supersonique de Nakono a même ricoché sur l’arête en toute fin de première période.

Mouhamadou Moustapha Diaw et Aliou Badara Baldé, jusque-là remplaçants, ont joué l’intégralité de la rencontre. Très entreprenants, ces deux attaquants sénégalais n’ont jamais su déstabiliser la forteresse nippone.

Avec cette victoire, le Japon termine en tête de ce groupe avec sept points au compteur là où le Sénégal se classe 2e avec six points. Ces deux sélections sont qualifiées pour le second tour.