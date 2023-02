Mondial des clubs au Maroc: une sécurité au point !

Le Maroc a déployé les gros moyens sécuritaires pour l’organisation du Mondial des clubs de football de la Fifa.A trois heures du coup d’envoi de la deuxième demi-finale du Mondial des clubs de foot entre le Real Madrid et le club égyptien d’Al Ahly, un dispositif de sécurité général est mis en place pour prévenir d’éventuels troubles.

Des checkpoints sont visibles aux alentours du stade et le dispositif de contrôle est renforcé par la police. L’importance du rendez-vous justifie les moyens déployés.

Le Directeur Général de la Sûreté Nationale et du Contrôle du Territoire National Abdellatif Hammouchi, s’est déplacé personnellement pour observer de près les mesures et dispositions de sécurité prises par les éléments de la Sûreté de Rabat durant cette rencontre.

Cette coupe du monde des clubs connue sous le nom de « Mundialito » en est à sa 19e édition sous ce nouveau format, la 63e depuis sa création. Elle constitue une répétition générale pour le Maroc qui a déjà abrité par le passé plusieurs compétitions sportives. « C’est un événement majeur pour le football mondial, toutes les dispositions sécuritaires doivent être prises pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions en terre marocaine », confie, l’air pressé, un membre de l’organisation.

Si la police assure la sécurité à l’extérieur du stade de Rabat, plusieurs centaines de stadiers sont mobilisés pour gérer la foule à l’intérieur. Ils sont méthodiquement répartis autour de l’enceinte et dans les gradins pour anticiper tout débordement.

La Préfecture de Sûreté de Rabat a mobilisé d’importants moyens humains pour sécuriser cette rencontre entre le champion d’Europe et le finaliste de la dernière Ligue africaine des champions.

Pas moins de 5 500 membres des forces publiques ainsi que d’importants moyens logistiques sont mobilisés dans la capitale administrative pour assurer le bon déroulement de cet évènement mondial.

Au final, le match s’est déroulé dans une bonne ambiance ponctuée par la large victoire du Real Madrid (4-1) devant Ahly. Le champion d’Europe retrouvera samedi en finale le club saoudien d’Al Hilal en finale.

Sur le plan sécuritaire, les 45.000 spectateurs qui ont assisté à la rencontré sont rentrés dans le calme. Si le Wydad de Casablanca qui représentait le Maroc est tombé au tour précédent devant Al Hilal (1-1, tab 4-3), les férus de foot n’ont pas boudé leur plaisir pour voir champions d’Europe à l’œuvre.

L’organisation de la Can 2025 en vue

Pour la police marocaine, c’est une journée chargée qui se termine avec le sentiment du devoir accompli. L’expertise marocaine a été d’ailleurs sollicitée par le Qatar lors de la dernière coupe du monde de football.

Le Maroc était l’un des rares pays africains à participer à la sécurité de la dernière coupe du monde de foot en compagnie des Etats Unis, de la France, de la Grande Bretagne et de la Turquie.

Près de 6.000 agents étaient ainsi envoyés dans les différentes villes du Qatar pour les renseignements, la sécurité des matchs et la surveillance des biens publics, indiquait le quotidien marocain arabophone Assabah, basé à Casablanca.

Ces derniers mois, le royaume chérifien a accueilli plusieurs compétitions majeures comme la coupe d’Afrique des Nations de football féminin, la Ligue africaine des champions chez les dames, la Supercoupe d’Afrique, la Can U23, la coupe d’Afrique des Nations de futsal.

Des événements sportifs qui ont connu un franc succès en matière d’organisation et de sécurité. Cette coupe du monde des clubs vient encore confirmer une nouvelle fois la capacité du Royaume à abriter les plus grandes manifestations sportives.

A cela s’ajoutent des infrastructures sportives de qualité qui permettent au Maroc de se positionner comme le grand favori pour organiser la Can 2025. En plus des stades de Tanger et de Rabat qui abritent le Mondial des clubs de foot, le Maroc dispose des enceintes sportives entièrement réhabilitées ou nouvellement construites d’une capacité minimale de 45.000 places à Agir, Marrakech, Fès et Casablanca.

Le dernier mot revient au comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) qui devrait annoncer dans les prochains jours le nom du pays qui abritera la Can 2025. Cinq dossiers sont retenus par la Caf : le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Zambie et le binôme Nigeria-Bénin.