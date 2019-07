Mondial-2022: les deux Corées dans le même groupe de qualifications

La Corée du Sud affrontera la Corée du Nord lors des qualifications à la Coupe du Monde 2022, après avoir été tirées au sort dans le même groupe mercredi, tandis que les rivaux Iran et Irak se rencontreront également.

Les sélections se défieront deux fois lors de la deuxième phase des qualifications asiatiques, qui se déroule de septembre 2019 à juin 2020.

La Corée du Sud est l’une des meilleures formations asiatiques et devrait facilement battre le Nord, mais les matches entre les voisins de la péninsule coréenne divisée s’annoncent particuliers.

Après le tirage au sort au siège de la Fédération de football asiatique à Kuala Lumpur, l’entraîneur sud-coréen, Paulo Bento, a toutefois affirmé que faire face au Nord ne représentait « rien de spécial ». « Pour nous, c’est un sport et l’objectif est de nous qualifier », a-t-il déclaré à l’AFP.

« Le message que je partagerai avec les joueurs quand nous jouerons contre la Corée du Nord est de leur vouer le même respect que nous aurons pour toutes les autres équipes contre lesquelles nous jouerons », a-t-il ajouté.

Les relations sportives ont joué un rôle clef dans le dégel diplomatique entre les deux pays. L’an dernier, les deux Corées avaient engagé leur première équipe olympique unifiée à l’occasion des Jeux d’hiver de 2018.

L’Iran et l’Irak, qui entretiennent l’une des plus grandes rivalités sur et en-dehors du terrain, ont également été placés dans le même groupe.

Les vainqueurs de poule et les quatre meilleurs deuxièmes (12 pays au total) seront qualifiés pour le dernier tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Groupe des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2022 :

Groupe A: Chine, Syrie, Philippines, Maldives, Guam

Groupe B: Australie, Jordanie, Taïwan, Koweït, Népal

Groupe C: Iran, Irak, Bahreïn, Hong Kong, Cambodge

Groupe D: Arabie Saoudite, Ouzbékistan, Palestine, Yémen, Singapour

Groupe E: Bangladesh, Oman, Inde, Afghanistan, Qatar

Groupe F: Japon, Kirghizstan, Tadjikistan, Myanmar, Mongolie

Groupe G: Émirats arabes unis, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Indonésie

Groupe H: Corée du Sud, Liban, Corée du Nord, Turkménistan, Sri Lanka