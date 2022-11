Mondial 2022 : Aliou Cissé lâche ses 26 Lions

L’entraîneur de l’équipe nationale de foot du Sénégal a publié, ce vendredi, sa liste définitive pour la Coupe du monde prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.À quelques encablures du Mondial qatari, les sélectionneurs choisissent leurs hommes pour aller à la conquête du titre. À cet effet, Aliou Cissé, le coach du Sénégal ayant tenu secret sa pré-liste, a fait face à la presse ce 11 novembre.

Comme on pouvait s’y attendre, le technicien aux dreadlocks est resté fidèle à ses principes avec peu de changements dans le groupe avec lequel il a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Dans cette liste, il n’y a que sept joueurs qui avaient pris part au Mondial 2018 en Russie. Il s’agit d’Alfred Gomis, de Kalidou Koulibaly, de Youssouf Sabaly, de Cheikhou Kouyaté, d’Idrissa Gana Guèye, d’Ismaïla Sarr et de Sadio Mané. Récemment blessé en club, le métronome des Lions a été annoncé forfait par des médias. Mais il sera bel et bien du voyage.

Liste des 26 Lions pour la Coupe du monde

Gardiens (3) : Édouard Mendy (Chelsea FC, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France) et Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre).

Défenseurs (7) : Kalidou Koulibaly (Chelsea FC, Angleterre), Abdou Diallo (RB Leipzig, Allemagne), Youssouf Sabaly (Betis Séville, Espagne), Fodé Ballo Touré (Milan AC, Italie), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce), Ismail Jakobs (AS Monaco, France) et Formose Mendy (Amiens, France).

Milieux (9) : Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Angleterre), Nampalys Mendy (Leicester City, Angleterre), Krépin Diatta (AS Monaco, France), Pape Guèye (Olympique de Marseille, France), Pape Matar Sarr (Tottenham, Angleterre), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Espagne), Moustapha Name (Pafos FC, Chypre) et Mamadou Loum Ndiaye (Reading FC, Angleterre).

Attaquants (7) : Sadio Mané (Bayern Munich, Allemagne), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Boulaye Dia (Salernitana, Italie), Bamba Dieng (Olympique de Marseille, France), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie), Nicolas Jackson (Villareal, Espagne) et Iliman Ndiaye (Sheffield United, Angleterre).