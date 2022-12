Millennium Challenge Corporation : l’Afrique a de nouveaux compacts

Washington a sélectionné la Gambie, la Mauritanie, le Sénégal et le Togo pour développer de nouveaux programmes de subventions.Le Millennium Challenge Corporation (MCC) élargit son champ d’action sur le continent africain. Au cours de sa réunion annuelle de « sélection » qui s’est tenue la semaine dernière, son conseil d’administration présidé par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, a sélectionné la Gambie et le Togo comme étant éligibles pour développer des compacts. Il s’agit d’un programme de subventions de cinq ans qui se concentre sur les investissements d’infrastructure à grande échelle et les réformes politiques et institutionnelles.

Le conseil d’administration du MCC a également choisi le Sénégal pour développer un compact régional concurrent ainsi que la Mauritanie pour un programme de seuil. Les programmes de seuil sont des subventions plus modestes du MCC, conçus pour soutenir les réformes politiques et institutionnelles qui s’attaquent aux facteurs limitant la croissance économique des pays qui ne répondent pas encore aux critères stricts d’éligibilité des compacts.

Les premiers compacts pour la Gambie et le Togo visent à stimuler le développement économique. Celui dédié au Sénégal a pour objectif de renforcer les connexions régionales. Le programme de seuil de la Mauritanie devra aider à renforcer la gouvernance démocratique et poursuivre la réforme des politiques pour libérer la croissance économique.

Le Millennium Challenge Corporation a signé son premier accord régional de transport avec les gouvernements du Bénin et du Niger.

« Ces investissements du MCC s’inscrivent dans le cadre du travail que nous réalisons dans le monde entier par le biais du Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux », a déclaré le président américain, Joe Biden.