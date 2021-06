Migration, santé et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’assistance en mer portée à des subsahariens candidats à l’émigration clandestine, l’autorisation pour les médecins étrangers d’exercer au Maroc et la coupe arabe de futsal remportée par le Maroc.+Le Matin+ rapporte que un garde-côtes de la Marine Royale en patrouille maritime a porté assistance, samedi, à une embarcation de fortune en difficulté, avec à bord, dix candidats à l’émigration clandestine, tous Subsahariens. Ces derniers se trouvaient dans un état de santé critique,

Le même garde-côtes a porté secours, dimanche tôt le matin, dans des conditions météorologiques très défavorables, à neuf migrants illégaux d’origine subsaharienne, dans un état de santé très dégradé, selon une source militaire, citée par le journal.

Les 19 personnes secourues ont reçu les soins nécessaires à bord du garde-côtes de la Marine royale, avant d’être ramenés tous sains et saufs au port de Tanger et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures d’usage, précise-t-on.

+Libération+ écrit que le projet de loi modifiant et complétant la loi relative à l’exercice de la médecine et destiné à réviser les conditions d’accès pour les médecins étrangers au Maroc a été adopté jeudi dernier par le Conseil de gouvernement. Objectif : renforcer les compétences nationales en matière de santé et faire face au manque de cadres nécessaires pour la réussite du chantier de la généralisation de la sécurité sociale.

Pourtant, nombreux sont les professionnels du secteur (public comme privé) qui ne voient pas d’un bon œil ce projet de loi. Pour eux, ce n’est pas l’ouverture sur les compétences médicales étrangères et marocaines établies à l’étranger qui va métamorphoser la situation chaotique de notre système de santé, de l’aveu même de plusieurs rapports nationaux et internationaux, relève le quotidien.

« Les orientations royales ont été des plus claires. Elles ont parlé d’une réforme du système national de santé dans sa globalité et non pas d’un seul aspect du secteur. Du coup, on ne peut pas réduire ces directives aux seuls articles concernant l’inclusion des compétences étrangères. Qu’en est-il des vraies maladies qui rongent notre secteur comme c’est le cas de la carte sanitaire, des déserts médicaux, de la migration des compétences marocaines, etc ? », a indiqué au quotidien Badreddine Dassouli, président du Syndicat national des médecins du secteur libéral (SNMSL).

Et de poursuivre : « En effet, ce projet de loi ne promet pas des lendemains meilleurs puisque son champ d’application est le secteur privé alors qu’on sait que c’est du côté du public qu’il faut voir. Ceci d’autant plus que le ministère de la Santé a procédé à rebrousse-poil en mettant la charrue avant les bœufs.

+Al Massae+ se fait l’écho d’une étude nationale sur les dettes des ménages marocains, réalisée par la Fédération nationale des associations des consommateurs, qui a noté que les Marocains recourent à l’emprunt pour équiper le logement, acquérir des voitures, payer la scolarité des enfants ou acheter le mouton pour l’Aïd al-Adha.

D’après cette étude, une famille sur trois contracte un emprunt pour subvenir à ses besoins mensuels, soulignant que 52% des emprunteurs ont un seul prêt, 34,7% ont deux alors que d’autres ont trois prêts et plus.

+L’Economiste+ titre « Le Maroc gagne sa première Coupe arabe de fustal ». Les Lions de l’Atlas ont battu l’Egypte, hôte de la compétition, samedi sur le score de 4 buts à 0.

Une victoire largement méritée au vu du déroulé de la compétition. Les Lions de l’Atlas, meilleure équipe africaine, se sont imposés dans tous leurs matches (5 au total) avec 26 buts inscrit contre seulement 2 encaissés, rappelle le journal.