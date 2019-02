Mesures sociales et drame sur le fleuve Niger font la une des journaux béninois

Les quotidiens béninois visités par APA ce jeudi traitent principalement des mesures sociales prises à l’endroit des agents de l’Etat et du drame survenu hier sur le fleuve Niger.« Apurement des arriérés envers les agents et les retraités, la cagnotte portée à 3 milliards », barre à sa Une Le Matinal qui informe que le gouvernement a décidé d’allouer une enveloppe supplémentaire de 2 milliards de F CFA au milliard initialement décaissé. Une décision qui porte à trois milliards le montant qui sera réparti sur les revenus des fonctionnaires et des retraités de l’Etat.

Sous le titre « Deux milliards supplémentaires pour apurer la dette salariale de l’Etat », le quotidien de service public, La Nation poursuit sur cette actualité et explique que les ministres ont examiné la situation de la dette salariale de l’Etat liée au défaut de paiement, jusqu’en 2016. Il a été donc décidé d’allouer cette enveloppe financière supplémentaire au paiement, au titre du mois de février 2019, des arriérés dus aux fonctionnaires.

Selon Fraternité pour qui « les fonctionnaires sont à l’honneur » suite à ce décaissement des 3 milliards, le gouvernement reste droit dans ses bottes en tenant à ses promesses.

Les journaux béninois se sont en outre intéressés au drame survenu sur le fleuve Niger et qui ont causé de nombreux disparus. A ce propos, La Nation informe que « Plus de 40 personnes (sont portées) disparues dans un naufrage » et explique qu’une barque transportant des commerçants a chaviré hier, mercredi 13 février, sur le fleuve Niger.