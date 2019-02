Menu duiversifié à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi traitent de nombreux sujets avec un accent sur l’inauguration d’un Centre de soins de santé primaires et d’un autre d’addictologie à Marrakech, le taux du chômage et le potentiel de l’Economie Sociale et Solidaire.+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a procédé mardi à la médina de Marrakech à l’inauguration d’un Centre de soins de santé primaires et d’un autre d’addictologie, deux projets solidaires qui s’inscrivent en droite ligne du programme de requalification urbaine de Hay El Mellah.

Portés par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ces projets, dont les travaux ont été lancés par le Souverain le 10 janvier 2017, procèdent de la volonté royale visant le renforcement de l’offre sanitaire par la mise en place d’une prestation médicale de proximité et de qualité qui répond aux besoins des citoyens, notamment ceux des personnes en situation de vulnérabilité, indique la publication.

+Aujourd’hui le Maroc+ fait savoir que le taux de chômage continue de baisser à un rythme lent. Celui-ci est passé de 10,2% à 9,8% entre 2017 et 2018, soit une progression de 0,4% au niveau national.

Selon la note d’information sur la situation du marché du travail en 2018, le Haut Commissariat au Plan inique que cette baisse est de 48000 chômeurs au niveau national, 25.000 en milieu urbain et 23.000 en milieu rural. Le nombre total de chômeurs est passé de 1.216.000 à 1.168.000 entre 2017 et 2018 .

Les hausses les plus importantes du taux de chômage ont été enregistrées parmi les diplômés des facultés (+0,6 point) et les jeunes citadins âgés de 15 à 24 ans (+0,4 point).

+Rissalat Al Oumma+ cite une déclaration du ministre le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale Mohamed Sajid, qui a affirmé que l’économie sociale et solidaire emploie au Maroc plus de 600.000 collaborateurs.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture de la Conférence internationale sur le développement des coopératives au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), à Marrakech, Sajid a aussi fait savoir que plus de 20.000 coopératives opèrent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’Artisanat et la pêche maritime, mais aussi dans de nouveaux secteurs tels que les services, dont l’habitat et l’enseignement.