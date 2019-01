Menu diversifié à la Une des quotidiens marocains

Les grands chantiers d’infrastructures nationales, l’accord de pêche Maroc-UE, les efforts déployés pour la protection de l’environnement et les questions sécuritaires constituent les principaux sujets abordés par les quotidiens marocains parus ce jeudi.+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi, au lancement de la mise en service de la deuxième ligne du tramway de Casablanca (T2), une nouvelle illustration de la volonté du Souverain de doter la Capitale économique du Royaume d’infrastructures modernes à la mesure des attentes de ses habitants.

Cette nouvelle ligne traverse, sur une longueur de 15 kms, l’axe Sidi Bernoussi, Ain Sbaâ, Hay Mohammadi, Derb Sultan, El Fida et Anoual, avant de joindre la branche de 8 km reliant Darb Ghellaf, Beauséjour, Casa Finance City, Hay Hassani et Ain Diab, et qui est entrée en service le 12 décembre 2012 à l’occasion du lancement de la première ligne du tramway (T1).

+Akhbar Al Yaoum+ fait savoir que, avec 17 voix pour, 7 contre et deux abstentions, l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne a réussi à dépasser un nouveau seuil, celui de la Commission de la pêche du Parlement européen (PE), qui a adopté à une large majorité avant l’adoption finale en session plénière qui devrait intervenir en février prochain.

Une source parlementaire européenne à Bruxelles, citée par la publication, a révélé que le vote sur ce texte avec 17 voix traduit la position de la majorité des formations politiques représentées au sein du PE et représente une continuité logique des derniers développements positifs que connait le partenariat stratégique entre le Maroc et l’UE.

+Aujourd’hui le Maroc+ souligne ainsi que si le nouveau Terminal 1 de l’aéroport Mohammed V de Casablanca a pu finalement voir le jour, c’est parce que la sérénité a été réinstaurée.

Ce chantier rappelle d’autres projets emblématiques et non moins colossaux qui ont défrayé la chronique comme, dans les années 90, la station Taghazout, avec son célèbre feuilleton juridique qui aura duré des années, constate le quotidien.

Il assure ainsi qu’à l’instar des grands projets de ce genre, les réformes importantes et structurantes, qu’elles soient d’ordre économique, social ou sociétal, ne peuvent aboutir que dans un climat de sérénité.

+Al Bayane+, qui s’intéresse aux efforts déployés en matière de protection de l’environnement, relève que la promulgation de la loi de la préservation de l’environnement est une illustration claire et forte de ce volontarisme affiché dans les sphères décisionnelles des institutions suprêmes de l’Etat.

Un autre projet de loi relatif à la protection de l’espèce séculaire mythique qu’est l’arganier, débattue sous la voûte de l’hémicycle, représente également une volonté avérée d’entourer ce chantier national de toutes les conditions de subsistance et de réintégration, estime le journal.

+Al Bayane+ rapporte que les éléments de la sûreté nationale à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, mardi, un ressortissant franco-algérien, objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises pour financement du terrorisme, constitution d’une bande criminelle et apologie d’actes de terrorisme.

Le mis en cause, 36 ans, a été appréhendé à son arrivée à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca en provenance de l’Algérie, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cité par le quotidien, précisant que le prévenu a été soumis aux procédures d’arrestation après que l’opération de pointage ait révélé qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international des autorités judiciaires françaises depuis le 22 avril 2016.