Médias et sécurité au menu de la presse en ligne burkinabè

Les journaux en ligne du Burkina Faso visités, samedi par APA, traitent de questions sécuritaires, sans oublier les mouvements d’humeur en vue dans les médias publics.«Médias publics burkinabè: Des journées de protestation les 12 et 13 juin 2019», titre Lefaso.net, qui rapporte que «les travailleurs des médias publics, les Editions Sidwaya et la RTB (Radiodiffusion Télévision du Burkina) annoncent deux journées de protestation pour exiger la mutation diligente de ces organes en sociétés d’État avec l’ensemble du personnel et leur dotation en équipements et moyens conséquents pour leur fonctionnement efficace».

Ce journal en ligne précise que l’information a été donnée hier vendredi 7 juin 2019 à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse.

«Médias publics: le SYNATIC en sit-in «d’avertissement» les 12 et 13 juin 2019», affiche pour sa part, Fasozine.com, qui souligne que la décision du gouvernement du passage des médias publics (RTB et Sidwaya) du statut d’Etablissement publics d’Etat (EPE) à celui de Société d’Etat n’est toujours pas appliquée.

Selon le confrère, c’est face à ce qu’il qualifie de «mépris» et du «manque de volonté» du gouvernement à respecter ses engagements, que le Syndicat autonome des travailleurs de l’information et de la culture (SYNATIC) a d’observer deux journées de protestation sous forme de sit-in les 12 et 13 juin prochain de 8 heures à 11 heures sur toute l’étendue du territoire national.

Sous un registre, Lefaso.net évoque la situation sécuritaire en titrant : «Nord Burkina: Vaste opération militaire conjointe franco-burkinabè».

A ce sujet, Burkina24.com, un autre média en ligne renseigne que le 11e Régiment d’infanterie commando (11e RIC) et la force Barkhane ont mené une opération du 20 mai au 3 juin 2019 dans le Nord du Burkina contre les groupes terroristes.