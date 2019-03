Médias : des professionnels tchadiens et maliens créent un réseau pour le développement

Par un communiqué de presse, l’on apprend la naissance d’un réseau des journalistes tchadiens et maliens. C’est le renforcement des relations entre le Tchad et le Mali qui s’installe.

Ils sont plus que jamais liés. Cette liaison, les professionnels des médias des deux pays, à sav oir le Tchad et le Mali, la concrétisent par la création d’un réseau dénommé « Réseau des journalistes tchadiens et maliens pour le développement » selon le communiqué de presse publié le mardi 20 mars 2019.

L’objectif de ce réseau est de renforcer les liens de coopération entre les médias dans les deux pays amis pour la mise en œuvre des valeurs des actions sécuritaires en vue de mutualiser les efforts pour le développement.

Etant le fruit d’une relation entretenue depuis des décennies entre les deux peuples, le « Réseau des journalistes tchadiens et maliens pour le développement » entend soutenir les liens d’amitié et de solidarité entre les deux pays amis, a fait savoir le président de cette structure, Saladine Mahamat Sabour.

Pour son début, un bureau paritaire composé de 14 membres est mis sur pied pour assurer sa conduite. La présidence de ce réseau est assurée par le Tchad et la vice-présidence revient au Mali.