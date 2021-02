MEDI TV braque ses projecteurs sur les juifs du Maroc

La chaîne d’informations en continu diffusera, sur ses canaux linéaires et numériques, une émission exceptionnelle sur les expressions culturelles de la composante juive de l’identité marocaine.MEDI 1 TV, dans un communiqué reçu à APA, explique que cette initiative intitulée Tamaghrabit « relève (de son projet) culturel pour revisiter la diversité et la richesse culturelles du patrimoine marocain, et refléter l’esprit de tolérance qui caractérise et rassemble la société marocaine dans sa diversité culturelle ».

Poursuivant, le groupe médiatique basé à Tanger soutient que ce programme « permettra aux téléspectateurs et internautes au Maroc et ailleurs de redécouvrir l’apport de la culture juive dans l’identité marocaine ».

Dans le but d’atteindre cet objectif, un plateau de deux heures en direct sera le cadre d’expression d’invités prestigieux : artistes, universitaires, historien, personnalités publiques et citoyens du monde.

Le menu de l’émission spéciale de ce mercredi 3 février, à partir de 21h00 GMT+1, sera composé « de témoignages exclusifs, de reportages et d’images inédites, symboles de la présence juive millénaire au Maroc ».

Tamaghrabit sera diffusée en arabe simultanément sur les canaux Maghreb et Arabic, et en version française à la même heure sur le canal Afrique et à 23h00 sur le canal Maghreb.