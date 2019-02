Mauritanie : vers un Haut conseil d’amélioration des affaires

Le gouvernement mauritanien a approuvé, jeudi lors de sa réunion hebdomadaire, un projet de décret portant création d’un Haut conseil d’amélioration des affaires, selon le communiqué sanctionnant cette rencontre.Ce conseil est une doléance principale du secteur privé ayant pour but d’améliorer les affaires et de coordonner les rapports entre le gouvernement et ce secteur, a confié à la presse le ministre mauritanien de l’Economie et des Finances.

Moctar Ould Diay a ajouté que ledit conseil qui se réunira 4 fois par an supervisera l’élaboration et la mise en œuvre d’une feuille de route, surveillera tous les obstacles dressés devant le secteur privé et veillera sur l’attractivité du pays par rapport aux investissements étrangers directs.

Le nouveau Haut conseil d’amélioration des affaires sera présidé par le Premier ministre et comprendra tous les départements concernés de près ou de loin par la relation avec le secteur privé.

Il s’agit notamment des départements de la Justice, de l’Economie et des Finances, du Pétrole et de l’Energie, de la Pêche, du Commerce, de

l’Industrie, de la Formation professionnelle, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Développement rural, en plus de la Banque centrale, de la Zone franche de Nouadhibou et du Patronat.