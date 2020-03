Mauritanie: suspension de la prière du vendredi, une mesure inédite dans l’histoire du pays

La Mauritanie a suspendu la prière du vendredi pour éviter les rassemblements afin d’éviter la propagation du coronavirus (Covid-19), a instruit le ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel.Il est porté à la « connaissance de tous les imams de mosquées que la prière du vendredi est suspendue demain (Ndlr: ce vendredi 27 mars 2020) sur l’ensemble du territoire en raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle », a indiqué le ministère dans un communiqué jeudi soir.

Cette mesure est inédite et constitue une première dans cette république Islamique selon diverses témoignages.

La suspension, précise le communiqué, intervient en réponse à la demande de nombreux ulémas et imams qui se sont fondés sur le saint Coran et la Sunna du Prophète (PSL) et sur les différentes autres sources du droit musulman.

La Mauritanie a découvert jeudi, son troisième cas de Covid-19 et le premier concernant un ressortissant mauritanien. Agé de 74 ans, ce dernier était rentré de France le 15 mars courant mais n’avait pas fait l’objet de confinement.