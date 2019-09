Mauritanie : l’inflation a augmenté de 0,8% en juillet dernier

Le taux d’inflation des prix des produits de grande consommation en Mauritanie a évolué de 0,8% pendant le mois de juillet dernier comparé au mois précédent, a indiqué l’Office national de la statistique en Mauritanie (ONS).Cette situation concerne principalement les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées (+1,3%), le logement, l’eau, le gaz, l’électricité et les autres combustibles (+0,8%) et la santé (+0,2%), a précisé l’ONS dans un rapport publié sur son site web consulté par APA.

Poursuivant, l’Office National de la Statistique en Mauritanie explique la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées par la cherté des légumes (+3,8%), du pain et des céréales (+2,6%), de la viande (+0,6%) et des fruits (+1,4%).

Cependant, souligne l’ONS, d’autres produits comme les poissons et fruits de mer (-1,1%) et le lait, le fromage et les œufs (-0,1%) ont connu des baisses contribuant à juguler l’inflation.

Pour le logement, l’eau, le gaz, l’électricité et les autres combustibles, la hausse tire son origine de l’augmentation des prix enregistrée au niveau des combustibles (+4,4%) et des loyers effectivement payés par les locataires (+2,0%), signale le document.