Mauritanie: hausse de 17% sur les recettes douanières en 2018

Le directeur général des Douanes mauritanienne, le général de division Dah Ould Hamady Ould El Mamy, a révélé que les recettes de la Douane en 2018 ont atteint 22,56 milliards d’ouguiyas MRU (620 millions de dollars US), soit une augmentation de 3,16 milliards, soit 17% de hausse par rapport à l’année précédente.Le général Mamy a donné ce chiffre lors de son discours à l’ouverture de la cérémonie de célébration de la Journée internationale des douanes, samedi à Nouakchott, sous le thème « Limites intelligentes pour la souplesse des échanges commerciaux et du mouvement des marchandises et des personnes sans entraves ».

Pour sa part, le ministre de l’Economie et des Finances mauritanien, Moctar Ould Diay, a salué les exploits réalisés par les soldats de l’économie de son pays, notamment dans les domaines de la répression de la contrebande et des recettes qui ont dépassé les attentes en enregistrant des hausses successives pendant les dernières années. Il a ajouté que ce corps a accompagné le processus de développement économique et social de la Mauritanie et accompli les missions qui lui sont dévolues comme le prélèvement des droits et tarifs dus sur les marchandises importées ou exportées, l’application des lois, la sécurité des citoyens et la facilitation des échanges commerciaux.

Ould Diay a expliqué que le système informatique suivi par les douanes mauritaniennes a permis la connexion automatique avec plusieurs institutions nationales telles que la Banque centrale en ce qui concerne la surveillance des soldes bancaires des importateurs. Ces institutions comprennent également la Direction générale du transport terrestre et l’Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés pour ce qui est des cartes grises sécurisés des véhicules.