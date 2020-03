Mauritanie : 52 millions de dollars de la BM pour faire face à la pauvreté

La Banque mondiale a annoncé, dans un communiqué, que le conseil des administrateurs de son Groupe a approuvé deux dons d’un montant global de 52 millions de dollars pour aider la Mauritanie à faire face à la pauvreté.Approuvée conformément au plan défini par la Stratégie de la croissance accélérée et de la prospérité partagée (SCAPP), cette aide a pour but d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système national de filets sociaux adaptatifs, précise le communiqué.

Elle élargira la couverture aux ménages pauvres et vulnérables par des transferts sociaux ciblés, notamment auprès des réfugiés et des communautés d’accueil, ajoute le document.

La Mauritanie accueille depuis plusieurs années une cinquantaine de milliers de réfugiés maliens ayant fui les hostilités dans leur pays.

Cité par le communiqué, Laurent Msellati, responsable des opérations de la BM pour la Mauritanie, a expliqué que les deux dons devront aider à étendre la couverture des programmes de protection sociale et à atteindre les populations vulnérables dans les régions les plus fragiles de Mauritanie.

Les régions ciblées se trouvent essentiellement dans l’est du pays.