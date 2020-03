Mauritanie: 32 millions de dollars US du Koweït pour un projet routier

Le Koweït a consenti à la Mauritanie un accord de prêt pour le financement d’un projet de construction d’une route dans l’extrême sud-est du pays, a constaté APA à Nouakchott.Le montant du prêt s’élève à 10 millions de dinars koweïtiens, soit 32,6 millions de dollars américains.

Longue de 150 kilomètres en deux tronçons, la route en question devra soutenir le développement économique et social dans les zones bénéficiaires, et en facilitant notamment la circulation des personnes et des marchandises dans une partie quasi enclavée de la Mauritanie.

L’accord a été signé jeudi à Nouakchott par le ministre de l’Économie et de l’Industrie mauritanien, Abdel Aziz Ould Dahi, et le conseiller du président du Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe chargé des opérations, Marwane Abdallah El Ghanem.

Il s’inscrit dans le cadre des politiques de l’Etat visant à relier toutes les villes et villages du pays de manière à contribuer au développement économique et social global, a indiqué Ould Dahi dans son intervention lors de la cérémonie de signature.

Il a souligné l’importance économique, sociale et sécuritaire du projet eu égard à son impact positif sur les échanges commerciaux et les investissements ainsi que sur la création d’emplois.