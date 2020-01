Matchs aller LFN : Foullah en tête du classement

Les matchs aller du Championnat de la Ligue de football de N’Djamena ont pris fin ce dimanche 12 janvier 2020, dans différents stades de la capitale.

Ce dimanche 12 janvier 2020, trois matchs ont bouclé la phase aller du championnat du football de la ligue de N’Djamena (LFN). Elect-Sport s’est imposé au stade municipal de Paris Congo. Le champion du Tchad a remporté le match (1-0) devant Tourbillon FC. Défaite d’As DGSSIE (3-0) face à As Farcha à l’Académie de football de Farcha. Renaissance FC a été puni au stade Idriss Mahamat Ouya. Les Verts et Rouges étaient arrosés par Gazelle FC (3-0).

La fin de ces rencontres marquent la trêve du challenge.

Le Renaissance football Club a perdu l’occasion de partager le fauteuil de leader du championnat avec Foullah, premier avec 21 points. Malgré la défaite, les hommes de Barkos restent sur le podium, deuxième avec 18 unités au compteur. Derrière eux, vient Elect-Sport avec les mêmes points. Sur ce podium à quatre, As Coton-Tchad ferme la marche avec 15 points. Quatre qualifiés pour l’instant au championnat national de football en perspectif. Mais dans la course se positionnent les Aiglons, Gazelle et Tourbillon qui peuvent encore arracher une place au podium.