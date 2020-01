Massood Dgam : « Je suis un rappeur et je dis ce que j’ai envie de dire »

Le jeune rappeur tchadien se sert de ses textes pour dénoncer les maux qui minent la république tchadienne.

Deingar Loubatan Joël de son nom d’artiste Massood Dgam se considère comme un artiste engagé. Pour transmettre son message, il a choisi le rappe, un style musical où il se sent à l’aise. L’artiste a commencé la musique dans les chorales. Et sur ce, il a fini par l’épouser.

« Je suis un rappeur et je dis ce que j’ai envie de dire » dit Massood. Selon lui, il rappe son texte et fait ce qu’il veut. Ce qui le donne la liberté de faire le rap Game et le rap conscient. « Je ne vois pas de différence à cela », poursuit-il.

Pour Massood Dgam, les Tchadiens ont besoin d’oublier les problèmes quotidiens. C’est pourquoi il rappe beaucoup plus pour distraire ses fans.

La trentaine révolue, l’artiste compte à son actif une trentaine de titres.