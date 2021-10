Maskott présente bientôt à Abidjan son maxi-single « Faites comme moi »

L’artiste chanteur français d’origine congolo-camerounaise, Prince Gautier Maskott présente bientôt à Abidjan son maxi-single intitulé ‘’Faites comme moi », selon une note transmise à APA.

Après la sortie d’un maxi-single intitulé ‘’Faites comme moi », qui cartonne déjà en Europe, l’artiste sera à Abidjan bientôt pour sa promotion, annonce son service managérial à Abidjan.

A travers le titre ‘’Hommage à Aurlus Mabélé », Prince Gautier Maskott a eu une pensée pour cette icône de la musique congolaise, décédée en 2020. En 2012, Prince multiplie des singles. Mais son succès viendra avec le titre ‘’Afro Klyps », largué en décembre 2012.

Chorégraphe depuis les années 2000, Prince Gautier Maskott, mue par le syndrome de la musique a vite fait d’arborer les apparats de chanteur, tout comme bon nombre qui ont fait les premiers pas sur la scène musicale en tant que danseurs.

Très vite, il se fait apprécier au Cameroun. En featuring avec CNN, un ex-membre du Quartier Latin et DJ Evra, Prince Gautier Maskott sortira le remix de la chanson ‘’Afro Klyps » qui cartonne dans le milieu de la diaspora congolaise et camerounaise en France.

Il sort en 2017, 2018 et 2019, avec son propre label MMP Productions les chansons ‘’Doucement », ‘’Te quiero » et ‘’N’Dombolo à Prestige » dont les clips ont été réalisés respectivement à Abidjan, Biot (France) et à Brazzaville.