Marrakech : Début de la 3ème édition des sommets exécutifs du football de la FIFA

Les travaux de la deuxième réunion de la 3e édition des sommets exécutifs du football de la FIFA ont été ouverts, mardi 15 janvier à Marrakech avec à l’ordre du jour de nombreuses questions se rapportant notamment à l’augmentation du nombre des équipes participantes au Mondial dès 2022, ainsi que la modification de la loi de rotation continentale pour l’organisation du Mondial.Les travaux de cette réunion de trois jours, la deuxième de l’édition 2018-2019, après celle tenue à Doha au Qatar en décembre dernier, se déroulent à huis clos, en présence du président de l’instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino.

Figurent également à l’ordre du jour de ce conclave, qui rassemble plus d’une cinquantaine d’associations membres de la FIFA, la discussion de questions stratégiques liées au football et le partage des meilleures pratiques entre les dirigeants des associations membres dans le cadre de débats ouverts et constructifs.

L’avenir des compétitions de la FIFA, le développement du football en général et du football féminin en particulier, ainsi que l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) seront aussi parmi les sujets abordés.

Cette rencontre sera marquée également par l’examen des propositions des associations nationales membres de la FIFA concernant l’augmentation du nombre des sélections qualifiées pour la Coupe du monde à partir de la prochaine édition prévue en 2022 au Qatar.

La dernière réunion de la 3e édition des sommets exécutifs du football de la Fifa est prévue en Italie, rappelle-t-on.