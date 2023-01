Marrakech abrite la première édition du Festival du livre africain

Le Festival du livre africain de Marrakech aura lieu du 9 au 12 février Cette toute première messe culturelle africaine prévoit des expositions de livres et d’arts plastiques, mais aussi des projections de films et des concerts.Initiée par l’association We Art Africa, avec le soutien de nombreux partenaires nationaux et internationaux, la première édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) se tiendra du 9 au 12 février, au centre culturel Les Etoiles de Jemaâ el-Fna.

Selon les organisateurs, cette messe culturelle vise à « promouvoir la littérature africaine auprès d’un large public et à favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs et lecteurs, le FLAM promet d’être une occasion unique de découvrir les talents littéraires de l’Afrique et de célébrer la diversité culturelle du continent ».

Une quarantaine d’auteurs arabophones, francophones et anglophones de toute l’Afrique et de ses diasporas sont attendus pour cette 1ère édition. Parmi les auteurs de renom invités figurent J.M.G. Le Clézio, Achille Mbembé, Jennifer Richard, Fouad Laroui et Mohammed Bennis.

« Des débats, des conférences, des tables rondes et des ateliers permettront aux festivaliers de découvrir les différentes facettes des littératures africaines et d’échanger avec des auteurs de renom venus de toute l’Afrique et de ses diasporas » , annonce la même source.

Le festival accueillera par ailleurs des expositions de livres et d’arts plastiques, ainsi que des projections de films et des concerts. Des stands seront également mis à disposition pour permettre aux festivaliers à la fois de découvrir des livres et de rencontrer leurs auteurs.