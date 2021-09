Maroc : Une cellule terroriste démantelée à Errachidia

Les services de sécurité marocains ont démantelé, mardi matin, une cellule terroriste affiliée à Daech.Cette cellule terroriste est composée de trois extrémistes âgés de 21, 27 et 37 ans qui s’activaient dans la ville d’Errachidia , indique un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects et dans le local commercial de l’un d’entre-eux ont permis la saisie de matériel informatique, de cartes mémoires, de téléphones portables, d’uniformes paramilitaires, de manuscrits faisant l’apologie des opérations terroristes et des affiches évoquant le « khorassan” comme nouvelle base de combats, poursuit le communiqué.

Selon les recherches, investigations et opérations de filature opérées au sujet des membres de cette cellule terroriste, son émir présumé s’activait dans l’embrigadement et le recrutement dans les rangs des adeptes des courants religieux traditionnels, précise la même source. Le mis en cause a transformé son local commercial se trouvant à proximité d’installations vitales et stratégiques en lieu de prière en proscrivant l’interdiction de la prière dans les mosquées, ainsi qu’en refuge pour la consécration de l’idéologie extrémiste dans les rangs de ses adeptes et en espace pour la planification de crimes à vocation terroriste contre les individus, en choisissant l’une des victimes comme cible imminente d’assassinat en raison de son travail dans un service d’utilité publique.

Les investigations révèlent que les membres de cette cellule terroriste, qui ont été placés en garde à vue, se partageaient les contenus numériques à caractère terroriste comme ceux documentant les attentats-suicides et les assassinats commis par l’organisation « Daech » dans plusieurs régions du monde, en tant que moyen pour consacrer l’idéologie extrémiste et inciter à la perpétration de ces crimes sur le territoire national, fait savoir le communiqué.